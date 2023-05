Photo : YONHAP News

Dalam sidang kabinet pada hari Selasa (02/05), Presiden Yoon Suk Yeol langsung memaparkan hasil kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat (AS) pekan lalu.Ia memaparkan bahwa lingkup aliansi antara Korea Selatan dan AS kini lebih meluas, dan Yoon meminta kepada pemerintah untuk menyediakan langkah lanjutan agar hasil kali ini juga dapat berdampak dan dirasakan oleh generasi muda.Yoon juga menyatakan rasa terima kasih kepada AS karena bantuan AS yang dinilai sangat bermanfaat bagi kemakmuran Korea Selatan setelah Perang Korea.Dia memilih Deklarasi Washington yang mengandung langkah pencegahan yang diperpanjang dari AS sebagai kinerja terbaik dalam kunjungan ke AS kali ini. Yoon mengatakan aliansi antara kedua negara berkembang sebagai hubungan yang berbasis nuklir.Presiden mengatakan bahwa pihaknya akan menjamin keamanan yang kuat agar generasi mendatang bisa dapat berkarya dengan aman melalui perdamaian yang terjaga dengan kekuatan, bukan perdamaian palsu.Ditambahkan pula, ada perubahan baru dalam aliansi kedua negara, sehingga lingkupnya berkembang ke bidang teknologi sains, budaya, dan intelijen keamanan dan industri.Sementara itu di sektor ekonomi, dua negara akan memperkuat kerja sama di bidang semikonduktor, baterai, Reaktor Moduler Kecil, dan lain sebagainya.Untuk mengembangkan teknologi baru, dua pihak akan menyediakan model kerja sama antara pemerintah, kalangan swasta, dan dunia ilmiah secara sistematis.Yoon mengatakan bahwa investasi perusahaan AS terhadap Korea Selatan di bidang teknologi tercanggih dan industri budaya juga semakin meningkat.Presiden juga meminta kepada kementerian untuk menyediakan langkah lanjutan agar hasil serupa dapat berdampak dan dirasakan oleh generasi muda.