Grup New Jeans dan GSO Jang Yoon-joong Terpilih Sebagai 100 Tokoh Asia Paling Berpengaruh di AS

Photo : YONHAP News

Grup New Jeans, dan Pegawai Strategis Global (GSO) dari Kakao Entertainment, Jang Yoon-joong terpilih sebagai salah satu dari '100 Tokoh Asia Paling Berpengaruh di Amerika Serikat' pada tahun 2023 yang diumumkan oleh Gold House, yaitu salah satu badan non-profit di AS pada hari Senin (01/05).New Jeans dan GSO Jang tersebut mencatatkan namanya di daftar 'A100' dari Gold House.'A100' adalah daftar nama untuk 100 tokoh di Asia yang paling berpengaruh di dalam budaya dan sosial AS tiap tahun yang diumumkan oleh Gold House yang mendukung para seniman di wilayah Asia dan Pasifik.Menurut Gold House, New Jeans adalah grup yang menyebarkan lingkup K-pop melalui musik yang jujur dan kreatif, serta lagu mereka seperti "Ditto",OMG", dan lain-lain berhasil masuk ke Billboard Hot 100.Ditambahkan pula, GSO Jang Yoon-joong dinilai berperan penting di dalam Kakao Entertainment yang memimpin industri musik Korea Selatan sebagai petugas strategis global di bidang musik agar para artis Korea Selatan bisa dekat dengan para fans secara global.GSO Jang tersebut telah terpilih sebagai 'Billboard International Power Players', yaitu tokoh berpengaruh di dunia musik global yang diumumkan oleh Billboard, AS pada bulan lalu.Di dalam daftar 'A100', juga terdapat nama tokoh lain seperti atlet bisbol Jepang Shohei Ohtani, desainer Anna Sui, dan masih banyak lagi.Pada tahun lalu, aktris Korea Selatan Youn Yuh-Jung, sutradara film "Squid Game" Hwang Dong-hyuk, aktor Lee Jung-jae, penulis Lee Min-jin, dan lainnya juga pernah mencatatkan namanya di daftar tersebut.