Komandan Kapal Selam Korsel, AS, dan Jepang Naiki Kapal Selam Nuklir Strategis AS

Photo : YONHAP News

Komandan kapal selam dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menaiki kapal selam nuklir strategis (SSBN) AS yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir taktis. Ini adalah momen pertama kali komandan kapal selam 3 negara tersebut naik kapal SSBN secara bersamaan.Kementerian Pertahanan AS, melalui Layanan Distribusi Informasi Video Pertahanan (DVIDS) pada hari Kamis (04/05), memberitahukan Komandan Kapal Selam Angkatan Laut Korea Selatan Lee Su-yeol, Komandan Armada Kapal Selam ke-7 AS Richard Seif, dan Komandan Armada Kapal Selam Pasukan Bela Diri Maritim Jepang Tateki Tawara mengunjungi pangkalan militer AS di Guam dan menaiki SSBN pada 18 April lalu.Komandan Seif mengatakan dengan menaiki SSBN mencerminkan hubungan istimewa dengan Korea Selatan dan Jepang serta perjanjian kuatnya akan aliansi masing-masing. Dia memperkenalkan, SSBN merupakan komponen pencegah nuklir AS yang sangat efisien, andal, dan terpercaya.Gelaran menaiki SSBN itu ditafsirkan untuk mengirim peringatan keras kepada Korea Utara yang terus menerus melakukan provokasi rudal dan nuklir serta membuktikan kuatnya aliansi Korea Selatan dan AS.Perwakilan militer Korea Selatan pun membenarkan kunjungan Komandan Kapal Selam Angkatan Laut ke SSBN tersebut dan menerangkan tujuannya untuk menangapi ancaman rudal dan nuklir Korea Utara yang semakin serius, memeriksa kemampuan pencegahan AS yang diperluas di lapangan, dan memperkuat pertukaran dan kerja sama antara komandan unit kapal selam.Ditambahkannya, kunjungan itu menjadi kesempatan untuk kembali memverifikasi perjanjian dan kemampuan AS untuk pertahanan kuatnya terhadap Korea Selatan.