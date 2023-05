Korut Lanjutkan Kritik terhadap Deklarasi Washington Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Korea Utara melanjutkan kritiknya terhadap kesepakatan Korea Selatan-AS baru-baru ini mengenai penguatan penangkalan AS terhadap ancaman nuklir Korea Utara.Mengutip media China dan cendekiawan yang tidak disebutkan identitasnya, Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) mengatakan pada hari Jumat (05/05) bahwa Deklarasi Washington, yang diadopsi bersama oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden AS Joe Biden, tidak membantu stabilitas regional.Deklarasi tersebut diumumkan oleh kedua pemimpin selama pertemuan puncak mereka di Washington minggu lalu untuk meningkatkan pencegahan yang diperluas AS untuk Korea Selatan terhadap ancaman Korea Utara.KCNA mengatakan bahwa AS berupaya membentuk "Segitiga Selatan" dengan memperkuat kerja sama pertahanan dengan Jepang dan Korea Selatan, yang akan memulai Perang Dingin baru di Asia Timur Laut, yang akan meningkatkan risiko konfrontasi di wilayah tersebut.Laporan itu juga menjuluki Yoon sebagai "Pengkhianat boneka", karena kata-kata dan tindakannya yang salah arah untuk menyenangkan AS dengan imbalan janji-janji kosong.Laporan itu mengisyaratkan bahwa langkah Seoul dan Washington untuk memperkuat pencegahan yang diperluas, justru hanya akan mengarah pada peningkatan provokasi Korea Utara dan pengembangan rudal dan senjata nuklir yang lebih kuat.KCNA mengatakan bahwa untuk mencegah Korut menggunakan senjata nuklir dan rudal, Seoul dan Washington harus secara resmi mengakhiri Perang Korea dan mengupayakan perjanjian perdamaian, alih-alih memperkuat latihan militer gabungan.