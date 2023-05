AS Menyambut Baik Pertemuan Puncak Korsel dan Jepang

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan tanggapan terkait pertemuan puncak antara Presiden Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Seoul pada hari Minggu (07/05). Washington mengatakan akan terus berupaya dan bekerja keras dengan sekutu serta mitra terkait untuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan aman.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller menyampaikan sikap tersebut di Twitter pada hari Minggu, yang mengatakan bahwa AS menyambut baik berita tentang KTT tersebut dan memuji Kishida dan Yoon atas kepemimpinan mereka.Sebelumnya, selama pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS di Washington pada bulan April, presiden Joe Biden memuji Yoon yang mengambil keputusan diplomatik sebagai langkah yang berani untuk memimpin peningkatan hubungan antara Seoul dan Tokyo.