Menteri Keuangan: 'Upaya Tindak Lanjut KTT Korsel-AS Akan Fokus pada 10 Bidang'

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Choo Kyung-ho mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong langkah-langkah dalam tindak lanjut yang difokuskan pada sepuluh bidang, untuk segera merealisasikan hasil kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk Yeol ke AS bulan lalu.Choo menyampaikan hal tersebut, saat memimpin pertemuan para Menteri yang terkait dengan ekonomi di kompleks pemerintahan di Seoul pada hari Senin (08/05). Dimana ia menyoroti konsekuensi dari KTT dan kesepakatan yang telah dibuat untuk kemakmuran bersama kedua negara dan generasi masa depan mereka.Dia menilai bahwa kunjungan presiden ke AS juga membangun dasar yang kuat bagi kedua negara untuk menjalin aliansi dalam teknologi canggih, serta dalam bidang budaya.Menteri tersebut secara khusus menekankan langkah-langkah tindak lanjut mengenai sektor semikonduktor, dengan mengatakan bahwa pemerintah akan mencari proyek kerja sama di beberapa bidang semikonduktor yang menjanjikan. Serta pembentukan forum kerja sama publik-swasta untuk meletakkan dasar bagi aliansi top dunia dalam bidang chip.Sementara itu, mengenai dua RUU AS yang kontroversial, kemudian Inflation Reduction Act dan CHIPS Act, Choo mengatakan Seoul akan mengupayakan diskusi berkelanjutan dengan Washington berdasarkan kesepakatan mereka untuk meringankan beban perusahaan Korea Selatan dan meminimalisir ketidakpastian.