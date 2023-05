AS Sebut KTT Korsel-Jepang sebagai 'Babak Baru Yang Penting, Contoh Kepemimpinan Yang Nyata'

Photo : YONHAP News

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa KTT baru-baru ini antara Korea Selatan dan Jepang merupakan "Babak baru yang penting dan awal yang baru" bagi mitra-mitra aliansi AS dan sebuah contoh kepemimpinan yang nyata.Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menyampaikan hal ini dalam sebuah konferensi pers pada hari Senin (08/05).Patel mengatakan bahwa KTT tersebut menghasilkan momentum baru di antara negara-negara yang berpandangan sama yang menghormati supremasi hukum, dan memiliki komitmen yang sama dengan AS untuk memajukan perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.Dia menambahkan bahwa, Washington akan terus bekerja sama dengan Korea Selatan dan Jepang serta mitra-mitra lainnya untuk memajukan berbagai kepentingan.Ketika ditanya tentang laporan tentang KTT trilateral yang sedang dibahas antara Cina, Korea Selatan dan Jepang di tengah ketidaknyamanan Beijing atas kerja sama yang semakin meningkat antara AS, Korea Selatan dan Jepang, Patel mengatakan bahwa AS tidak meminta sekutu atau mitranya untuk memilih antara Cina atau AS.Dia menambahkan bahwa Washington sangat percaya diri dalam kemitraan yang mendalam dengan Jepang dan Korea Selatan.