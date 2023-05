WHO Cabut Status PHEIC Terhadap MPOX Setelah 10 Bulan

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status darurat kesehatan global (PHEIC) terhadap MPOX pada hari Kamis (11/05) waktu setempat.Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan, dirinya menerima saran dan analisa dari komisi para pakar yang mengatakan bahwa MPOX tidak memenuhi persyaratan pengeluaran deklarasi PHEIC.Dengan demikian, PHEIC terhadap MPOX yang dikeluarkan pada bulan Juli tahun lalu telah dicabut untuk pertama kali dalam 10 bulan.PHEIC adalah deklarasi peringatan kondisi kesehatan global tingkat tinggi yang dikeluarkan oleh WHO.Apabila PHEIC dikeluarkan, WHO melakukan berbagai aktivitas secara lebih intensif untuk penelitian pencegahan penyakit, pemberian dana dukungan, pengambilan langkah kesehatan global, dan lain sebagainya.Menurut WHO, pihaknya dapat mengatur unsur risiko hingga MPOX bisa dikendalikan sebagai penyakit menular biasa.Sejalan dengan pencabutan kali ini, hanya kelumpuhan infantil yang berstatus sebagai PHEIC.