Tarif Listrik dan Gas Akan Ditetapkan Pada 15 Mei Mendatang

Photo : YONHAP News

Kenaikan tarif listrik dan gas pada kuartal kedua tahun ini yang tertunda selama 40 hari akan ditetapkan pada awal pekan depan.Pemerintah dan partai berkuasa akan membuka rapat pada tanggal 15 Mei mendatang, untuk memutuskan selisih kenaikan tarif listrik dan gas pada kuartal kedua untuk bulan April-Juni.Sejalan dengan pengumuman langkah perbaikan struktur keuangan dari Korporasi Tenaga Listrik Korea (KEPCO) dan Perusahaan Gas Korea (KOGAS) pada hari Jumat (12/05) ini, pemerintah dan partai berkuasa aktif membahas kenaikan tarif gas dan listrik.Pemerintah dan partai berkuasa akan meresmikan kenaikan tarif listrik dan gas, setelah mempertimbangkan kelayakan langkah perbaikan struktur keuangan dari KEPCO dan KOGAS.Diperkirakan selisih kenaikan tarif listrik ditetapkan kurang lebih 7 won per kWh.Secara rinci, tarif listrik dari umah tangga yang berpenghuni empat orang yang menggunakan listrik 307 kWh per bulan akan mencapai 59.740 won. Selisih kenaikan gas juga diperkirakan mencapai kurang lebih 5,47 won per MJ.Banyak pihak yang menanti kapan pemerintah dan partai berkuasa akan menerapkan kenaikan tarif tersebut.Sementara itu, pemerintah dan partai berkuasa tidak mempertimbangkan langkah penerapan kenaikan tarif listrik dan gas mulai 1 April lalu yang merupakan awal dimulainya kuartal kedua tahun ini.