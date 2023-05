BTS Tempati Puncak Tangga Lagu Oricon Dan Peringkat Ke-19 Tangga Lagu Global Spotify

Photo : YONHAP News

Agen Big Hit yang menaungi BTS mengatakan pada hari Minggu (14/05), bahwa single digital baru dari boyband asal Korea Selatan BTS, yakni soundtrack untuk animasi "Bastions" dengan judul lagu "The Planet" menempati puncak tangga lagu Jepang Oricon.Lagu tersebut telah menduduki posisi teratas Daily Digital Single Rangking yang diumumkan sehari sebelumnya oleh Oricon Chart Jepang.Selain itu, lagu "The Planet" juga berada di posisi ke 19 dalam Daily Top Song Global di Spotify platform streaming musik terbesar di dunia, dan telah diputar sebanyak 2.956.589 kali."The Planet” adalah lagu baru grup BTS, sebagai lineup lengkap dalam 11 bulan sejak "Yet To Come" yang dirilis pada Juni 2022 lalu.