Kepala Samsung Bertemu CEO Tesla, Bahas Teknologi Canggih Masa Depan

Photo : YONHAP News

Kepala Eksekutif Samsung Electronics Lee Jae-yong dilaporkan telah bertemu dengan CEO Tesla Elon Musk selama perjalanan bisnis ke Amerika Serikat (AS) pada awal pekan ini. Pertemuan antara kedua pihak dikabarkan untuk membahas cara kerja sama di sektor industri teknologi canggih di masa depan.Menurut Samsung Electronics pada hari Minggu (14/05), Lee mengadakan pertemuan dengan Musk di pusat penelitian semikonduktor Samsung Electronics di Silicon Valley, California, AS pada tanggal 10 Mei waktu setempat.Ini merupakan kali pertama bagi Lee dan Musk untuk mengadakan pertemuan pribadi, meskipun mereka pernah bertemu dalam kesempatan lain.Samsung dan Tesla diketahui terus melanjutkan pertukaran dalam bidang pengembangan teknologi IT generasi mendatang, seperti chip untuk mobil tanpa pengemudi.Menurut Strategy Analytics, Research and Markets dan lain sebagainya, pasar global untuk chip otomotif diperkirakan akan tumbuh hingga mencapai 400 miliar dolar AS pada tahun 2024 dan mencapai 700 miliar dolar AS pada tahun 2028 mendatang.Lee kembali dari perjalanannya pada hari Jumat (12/05) lalu setelah melakukan berbagai kegiatan dalam perjalanan bisnis selama 22 hari di AS.Dirinya mengatakan selama perjalanan itu, turut diadakan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin bisnis lainnya, termasuk CEO Microsoft Satya Nadella, dan CEO Google Sundar Pichai.Para pengamat mengatakan bahwa dalam pertemuan terbaru ini, Lee secara langsung membuka jalan bagi perusahaannya untuk memperluas kemitraan untuk strategi proyek baru di pasar chip otomotif global.