Indeks Harga Impor Dan Ekspor Naik Untuk Bulan Ketiga di Bulan April

Photo : YONHAP News

Indeks harga impor dan ekspor Korea Selatan naik selama tiga bulan berturut-turut di bulan April karena depresiasi won terhadap dolar AS.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Selasa (16/05), indeks harga ekspor Korea Selatan mencapai 117,92 di bulan April, naik 0,1% dari bulan sebelumnya dan melanjutkan tren kenaikan selama tiga bulan berturut-turut.Meskipun angka tersebut menandai kenaikan bulanan, namun angka itu justru turun 7,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Disis lain, indeks harga impor juga mengalami kenaikan 0,7% per bulan, menjadi 139,81% di bulan April, naik selama tiga bulan berturut-turut.Kenaikan ini terutama disebabkan oleh depresiasi won terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak, karena mata uang lokal melemah 1,1% dari bulan sebelumnya.Sementara harga minyak mentah Dubai, patokan Korea Selatan, naik 6,3% per bulan di bulan April.