PM Kishida Tekankan Kerja Sama Keamanan Korsel, AS Dan Jepang

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan, jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang yang akan digelar di sela pembukaan KTT G7 hari Jumat (19/05) mendatang, bahwa kerja sama keamanan baik antara AS dan Jepang, antara Korea Selatan dan Jepang, serta antara ketiga negara sangatlah penting.Menurut harian Jepang Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun, dan lainnya, PM Kishida mengatakan hal tersebut di dalam wawancara dengan media Jepang bahwa lingkungan keamanan di wilayah Asia Timur semakin menjadi tegang dan ketat.Kishida menambahkan, bahwa dia akan membahas hal tersebut melalui KTT antara Korea Selatan, AS dan Jepang di sela pembukaan KTT G7 yang digelar di Hiroshima, Jepang untuk perdamaian melalui kerja sama dengan Korea Selatan dan AS.PM Kishida tengah mengatur jadwal untuk menggelar KTT antara AS dan Jepang pada hari Kamis (18/05), serta membuka KTT dengan Presiden Yoon Suk Yeol, dan KTT antara Korea Selatan, AS dan Jepang pada hari Minggu (21/05) mendatang.Ditafsirkan pula bahwa Kishida menekankan kerja sama keamanan antara tiga negara dengan mempertimbangkan Korea Utara yang terus mengembangkan misil dan nuklir, serta China yang semakin mengaktifkan kekuasaanya.Sehubungan dengan kecerdasan buatan generatif yang mewakili Chat GPT, PM Kishida menyatakan tekadnya untuk mengoperasikan 'Hiroshima AI Process' melalui kesepakatan para pemimpin untuk menyediakan norma internasional dan kerangka distribusi informasi global.Selain itu, pembukaan KTT G7 di Hiroshima yang dulu pernah dilanda bom atom pada tahun 1945 lalu sangat bermakna penting, karena para pemimpin G7 berkumpul di wilayah yang melambangkan perdamaian.PM Kishida juga menyatakan dirinya ingin menyampaikan pesan dimana perubahaan kondisi oleh kekuatan yang sepihak tidak diizinkan di dalam KTT G7 kali ini.