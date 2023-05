Nilai Ekspor Mobil Korsel Bulan April Mencapai 6,2 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Nilai ekspor mobil Korea Selatan bulan April lalu mencapai 6,1 miliar 56 juta dolar Amerika Serikat (AS), meningkat 40,3% jika dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu.Menurut data dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya, jumlah produksi mobil bulan April mencapai 382 ribu unit dan meningkat 24,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Penjualan domestik mencapai 149 ribu unit, dan jumlah mobil yang diekspor mencapai 247 ribu unit.Nilai ekspor mobil ke AS paling tinggi dengan capaian 2,9 miliar 88 juta dolar AS, dan disusul oleh Uni Eropa, Asia, negara di Eropa, Timur Tengah, dan lainnya.Mobil dari Hyundai Motor Company dan Kia Motors masing-masing diekspor sebanyak 103.169 unit dan 95.398 unit, yang masing-masing meningkat 18% dan 33,2%.Rasio peningkatan ekspor mobil dari GM Korea, dan KG Mobility masing-masing mencapai 115,9% dan 30,7%.Nilai ekspor mobil listrik juga menerobos angka 2 miliar dolar AS selama tiga bulan berturut-turut.Jumlah ekspor mobil listrik, PHEV, mobil hidrogen yang diterapkan UU Pengurangan Inflasi (IRA) AS mencapai 9 ribu unit. Ini merupakan jumlah terbesar setelah pemberlakuan IRA pada bulan Agustus tahun 2022 lalu.Kementerian tersebut menjelaskan bahwa, kendaraan komersial Korea Selatan menerima kemudahan IRA tanpa persyaratan yang dituntut oleh AS, seperti perakitan di Amerika, kondisi baterai, dll. Sehingga porsi kendaraan komersial Korea Selatan meningkat secara drastis ke 35% pada bulan April dari 5% pada tahun lalu.