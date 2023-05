Festival Film Internasional Cannes Dibuka Hari Selasa Di Perancis

Photo : YONHAP News

Festival Film Internasional Cannes dibuka di Cannes, Perancis pada hari Selasa (16/05) waktu setempat.Film pembuka pada tahun ini adalah film Perancis berjudul "Jeanne du Barry" yang menceritakan kekasih Louis XV, Du Barry.21 film diluncurkan dalam kategori kompetisi, dan film "Monster" yang disutradarai oleh Koreeda Hirokazu untuk pertama kali dalam lima tahun diundang ke kategori tersebut.Film Jepang "Monster" menceritakan seorang anak laki-laki yang tiba-tiba melakukan aksi abnormal, ibunya, dan seorang guru.Selain itu, Sutradara gaek Ken Loach yang berusia 87 tahun diundang oleh Cannes dengan filmnya "The Old Oak".Sangat disayangkan film Korea Selatan tidak masuk ke dalam kategori kompetisi. Namun tujuh film diundang ke kategori lainnya seperti film oleh sutradara Kim Jee-woon berjudul "Cobweb" di kategori non-kompetisi.Film Korea Selatan "Hopeless" dari sutradara Kim Chang-hoon, film baru sutradara Hong Sang-sii berjudul "In Our Day", dan lainnya juga turut diundang.Sementara itu, film sutradara Kim Tae-gon berjudul "Project Silence" ditampilkan di cabang perkenalan genre 'Midnight screening' pada tanggal 22 Mei mendatang.Drama dari HBO 'The Idol" yang dibintangi oleh Jenny dari Black Pink juga ditampilkan di kategori non-kompetisi.