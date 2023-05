Sullivan: 'KTT Trilateral Dengan Korsel Dan Jepang Masih Dalam Penjadwalan'

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan pada hari Rabu (17/05) bahwa, Presiden Joe Biden akan mencoba untuk mengadakan pertemuan trilateral dengan mitranya dari Korea Selatan dan Jepang pada saat KTT Kelompok Tujuh (G7) di Jepang.Sullivan menyampaikan hal tersebut ketika menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida ketika berbicara kepada para wartawan di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan menuju Jepang untuk menghadiri pertemuan G7.Sullivan mengatakan bahwa pertemuan tiga arah tergantung pada penjadwalan, dengan mencatat bahwa ada niat baik dari semua pihak untuk mewujudkannya.Dia mengatakan bahwa jika pihak AS dapat menemukan waktu dalam jadwal yang padat, mereka akan mencoba untuk mengatur pertemuan trilateral, namun saat ini belum ada yang dapat dikonfirmasi.Penasihat keamanan mengatakan bahwa, G7 kemungkinan akan mengeluarkan pernyataan yang mengekspresikan keprihatinan tentang pemaksaan ekonomi China dan beberapa jenis keterlibatan antara para pemimpin G7 dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy diperkirakan akan terjadi selama KTT.