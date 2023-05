Kumpulan Cerpen Korea Masuk Dalam 'Penguin Classics', Koleksi Sastra Kelas Dunia

Photo : KBS News

Kumpulan Cerpen Korea masuk ke dalam koleksi sastra ternama di dunia 'Penguin Classics'.Penguin-Random House, penerbit Inggris yang berkelas dunia, pada akhir bulan lalu telah menerbitkan 'The Penguin Book of Korean Short Stories' yang merupakan koleksi terjemahan sastra Korea untuk 'Penguin Classics'.'The Penguin Book of Korean Short Stories' itu diedit oleh profesor Bruce Fulton di Universitas British Columbia di Kanada, yang sudah lama berjasa dalam penerjemahan dan penerbitan sastra Korea.Berbagai karya sastra Korea dimuat dalam koleksi itu termasuk "When the Buckwheat Flowers Bloom" karya Yi Hyo-seok, dan "The Camellias" karya Kim Yu-jeong.Profesor Fulton mengatakan bahwa, dirinya mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak cipta atas karyanya selama proses penerbitan. Ia berharap lebih banyak karya sastra Korea masuk ke dalam koleksi sastra seperti 'Penguin Classics' melalui penerjemahan. Hal itu dapat menjadi landasan bagi karya sastra Korea untuk bisa lebih diperhatikan oleh pembaca di seluruh dunia.'Penguin Classics' merupakan koleksi sastra yang paling banyak digunakan untuk pelajaran sastra baik di wilayah berbahasa Inggris maupun non-Inggris.