Pengamanan Ketat Nampak Di Hiroshima Jelang KTT G7 Besok

Photo : YONHAP News

Jepang sedang memberlakukan pengamanan ketat di Taman Monumen Perdamaian Hiroshima, dimana Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan menyambut masing-masing pemimpin negara.Hal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang akan berlangsung di Hiroshima, Jepang mulai Jumat (19/05) besok.Bangunan Museum Peringatan Perdamaian yang akan dikunjungi para pemimpin negara juga ditutupi, agar tidak terlihat dari luar dan Pulau Miyajima tempat kuil Itsukushima yang terdaftar sebagai warisan budaya juga saat ini dilarang untuk dikunjungi oleh wisatawan.Sementara media-media Jepang juga ramai menyiarkan berita tentang KTT sebagai berita utama.KTT G7 kali ini diperkirakan akan membahas soal sanksi terhadap Rusia terkait kondisi Ukraina dan masalah Selat Taiwan yang termuat dalam pernyataan bersama.Sementara itu, kunjungan Presiden Joe Biden ke Hiroshima adalah pertama kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dan Presiden AS kedua setelah Mantan Presiden Barack Obama. Menurut Gedung Putih, Presiden Biden tidak akan mengomentari terkait jatuhnya bom atom.Selanjutnya, PM Kishida dan Presiden Biden akan menggelar KTT AS dan Jepang dan memastikan kemampuan pencegahan serta respon dari aliansi AS dan Jepang terkait kondisi keamanan Asia Timur yang semakin memanas karena pengembangan nuklir Korea Utara dan ancaman militer China.Selain itu, pemimpin AS dan Jepang juga dilaporkan akan membahas kerja sama untuk sektor ekonomi seperti rantai pasokan semikonduktor.PM Kishida dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan masing-masing pemimpin negara, kemudian mengatur isi pernyataan yang termasuk di dalamya adalah sanksi terhadap Rusia dan masalah Selat Taiwan.Para pemimpin negara akan mengumumkan pernyataan bersama pada tanggal 21 Mei mendatang, yang merupakan hari terakhir gelaran KTT G7.Di sisi lain, Korea Selatan, AS, dan Jepang juga akan menggelar pertemuan trilateral atau pertemuan bilateral untuk membahas tanggapan terhadap Korea Utara yang mengembangkan nuklir dan rudal.KTT Korea Selatan, AS, dan Jepang serta KTT Korea Selatan dan Jepang kemungkinan besar diadakan pada hari terakhir KTT G7, pada tanggal 21 Mei.Presiden Yoon dan Presiden Biden bertemu kembali 3 minggu kemudian setelah pertemuan puncak di Washington, DC pada tanggal 26 April bulan lalu. Sementara Presiden Yoon dan PM Kishida bertemu lagi di Hiroshima dua minggu setelah pertemuan puncak di Seoul pada tanggal 7 Mei bulan ini.