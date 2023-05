Menyambut 10 Tahun Debut BTS, Kota Seoul Akan Diwarnai Ungu Pada Bulan Juni

Photo : YONHAP News

Menyambut ulang tahun ke-10 debut grup BTS pada bulan depan, tempat-tempat terkenal di pusat kota Seoul akan dihiasi dengan nuansa berwarna ungu.Menurut laporan industri musik pada hari Kamis (18/05), agensi BTS, Hybe, dan Pemerintah Kota Seoul sedang membicarakan berbagai acara sebagai bentuk perayaan ulang tahun ke-10 debut BTS.Sebagai salah satu perwujudan dalam perayaan itu, sedang dibicarakan mengenai pembentukan ARMY Road atau Jalan ARMY, tempat acara untuk merayakan 10 tahun debut BTS, di beberapa tempat terkenal di Seoul.Diperkirakan wisatawan asing yang jumlahnya berkurang selama pandemi COVID-19 akan kembali mengunjungi Seoul secara masif berkat popularitas BTS.BTS setiap tahun mengadakan acara tersendiri dan pekan festival sebelum dan setelah tanggal 13 Juni, yang merupakan hari ulang tahun debut mereka.BTS diperkirakan akan menggelar pertemuan bersama fansnya, walau sebagian membernya sedang menjalani wajib militer karena tahun ini berarti bagi mereka.Sebelumnya, BTS bersama Las Vegas Amerika Serikat dan Busan Korea Selatan memperlihatkan event yang tergabung dalam konser musik serta wisata kota dengan nama 'The City Project'.Kota Busan dimana Konser BTS 'Yet To Come' in BUSAN' digelar pada Oktober tahun lalu, sempat dihiasi dengan warna ungu dengan berbagi acara menarik seperti pertunjukan laser, kembang api pameran BTS, dan lain-lain.Proyek yang diselenggarakan Hybe itu merupakan satu program yang menggabungkan antara tempat terkenal dan artis untuk dinikmati oleh para fans.BTS yang lahir pada 13 Juni 2013 lalu, dinilai sebagai salah satu grup yang mempromosikan K-pop di panggung dunia.Memperingati 10 tahun debut mereka, BTS menerbitkan buku 'Catatan 10 Tahun BTS' di Korea Selatan dan AS serta menerbitkan prangko peringatan 10 tahun BTS.