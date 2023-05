Hyundai Dan Kia Sepakati Pemberian Kompensasi Untuk Korban Pencurian Mobil di AS

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Company dan Kia Motors sepakat untuk memberikan kompensasi kepada para korban pencurian mobil dalam gugatan kolektif di Amerika Serikat.Badan usaha Hyundai dan Kia di AS menyatakan pada hari Kamis (18/05) waktu setempat, bahwa pihaknya menandatangani untuk menyelesaikan gugatan kolektif oleh para pemilik kendaraan yang tidak memiliki peralatan anti pencurian, serta dana kompensasi yang diberikan kepada para korban mencapai 200 juta dolar AS.Pihak perusahaan menjelaskan bahwa, kesepakatan ini dilaksanakan untuk memberikan kompensasi dengan bentuk uang tunai atas kerugian yang tidak ditanggung oleh asuransi kepada para konsumen yang mobilnya dicuri.Selain itu, pihak perusahaan juga memberikan uang tunai maksimal 300 dolar AS, bagi sejumlah pemilik kendaraan yang tidak mendapatkan upgrade peranti lunak untuk pencegahan pencurian dan dapat membeli peralatan anti pencurian sendiri.Pada tahun lalu, tindakan kriminal pencurian yang ditargetkan bagi mobil Hyundai dan Kia yang tidak memiliki 'Engine Immobilizer' berlangsung di AS dengan nama 'Challenge'.Mobil Hyundai dan Kia tidak memiliki 'Engine Immobilizer' yang merupakan chip khusus di kunci mobil, sehingga menjadi sasaran target oleh penculik mobil.Akibatnya, pemilik mobil Hyundai dan Kia melakukan gugatan kolektif terhadap Hyundai dan Kia dengan asalan penjualan mobil yang bermasalah.Pada bulan Februari tahun ini, Hyundai dan Kia menyatakan akan melakukan upgrade peranti lunak untuk mencegah aksi pencurian terhadap 8,3 juta unit kendaraan di AS yang bisa berpotensi untuk dicuri.