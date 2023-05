Korut Masuk Daftar Negara Yang Tidak Kooperatif Dalam Upaya Anti-Terorisme AS

Photo : Getty Images Bank

Amerika Serikat (AS) kembali memasukkan Korea Utara ke dalam daftar negara-negara yang "Tidak bekerja sama secara penuh" dalam perang melawan terorisme.Pada sebuah pemberitahuan yang diterbitkan dalam Daftar Federal AS di hari Selasa (23/05), Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Korea Utara, Kuba, Iran, Suriah, dan Venezuela tidak sepenuhnya bekerja sama dengan upaya-upaya anti-terorisme Washington.Departemen ini memberitahu Kongres AS mengenai keputusannya terhadap Korea Utara, yang merupakan tahun ke-27 berturut-turut negara itu masuk ke dalam daftar tersebut sejak tahun 1997.Jika sebuah negara ditetapkan sebagai negara yang tidak bekerja sama dalam upaya anti-terorisme AS, maka penjualan atau lisensi ekspor untuk barang dan jasa pertahanan dari AS ke negara tersebut dilarang.