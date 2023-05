Pejabat AS: 'Korut Miliki Ribuan Pekerja IT Yang Tersebar Di Seluruh Dunia'

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa Korea Utara memiliki ribuan pekerja IT yang sangat terampil di seluruh dunia. Beberapa di antaranya pernah bekerja di perusahaan-perusahaan AS dengan menggunakan identitas palsu.Jung Pak, Wakil Asisten Menteri AS untuk urusan multilateral dan Wakil Perwakilan Khusus untuk Korea Utara, menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Rabu (24/05) dalam sebuah simposium terkait di San Francisco yang diselenggarakan oleh AS dan Korea Selatan.Pak mengatakan bahwa sejumlah pekerja IT dari Korea Utara dipekerjakan oleh perusahaan AS, beberapa di antaranya diretas dan mengalami kerusakan jangka panjang.Pejabat AS tersebut juga mengungkapkan bahwa tenaga kerja dari Korea Utara itu tersebar di beberapa negara, mulai dari Asia dan Timur Tengah hingga Afrika. Mereka diperkirakan menghasilkan lebih banyak uang daripada rata-rata warga Korea Utara, namun 90% dari pendapatan mereka diserahkan untuk pemerintah Korea Utara.Mengutip data PBB, Pak mengatakan bahwa kontribusi tenaga kerja IT untuk program rudal balistik Korea Utara diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta dolar per tahun.