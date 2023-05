Korut Memprotes Pertukaran Informasi Peringatan Misil Antara Korsel, AS, dan Jepang

Photo : KBS News

Korea Utara memprotes keras atas pertukaran informasi peringatan misil yang dilakukan oleh Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang dengan mengatakan bahwa hal tersebut berpotensi menimbulkan krisis keamanan.Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) menyatakan bahwa, pendirian sistem pertukaran informasi antara Korea Selatan, AS dan Jepang hanya sebatas pertukaran informasi terkait krisis.Menurutnya, penempatan senjata strategis AS ke wilayah Asia Timur, latihan militer gabungan antara Korea Selatan, AS dan Jepang, serta lainnya aktif dilaksanakan atas nama aliansi militer.Sehubungan dengan adanya kesepakatan nuklir antara tiga negara tersebut, Korea Utara menganggapnya sebagai kerja sama militer segi tiga yang berubah menjadi aliansi kerja sama nuklir gaya NATO.KCNA mengklaim bahwa, kerangka pertukaran informasi segi tiga secara 'real time' dinilai sebagai aliansi militer antara Korea Selatan, AS dan Jepang yang diluncurkan di wilayah Asia Timur.Ditambahkan pula, ambisi AS untuk menguasai wilayah Asia Pasifik secara militer justru menjadi ancaman yang besar bagi perdamaian dan keamanan dunia.Korea Utara menekankan bahwa, hal tersebut berpotensi membuat semua pihak akan mengalami krisis keamanan, serta tidak akan membiarkannya sambil memberikan rasa putus asa atas pilihan yang salah dari kelompok musuh.Sebelumnya, Korea Selatan, AS dan Jepang menggelar KTT trilateral, di sela-sela KTT G7 yang digelar di Hiroshima, Jepang pada tanggal 21 Mei lalu. Ketiga negara kemudian sepakat untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang, termasuk kerja sama keamanan segi tiga seperti pertukaran informasi peringatan misil Korea Utara.