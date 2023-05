Kementerian Unifikasi Lakukan Pemeriksaan Keadaan Keluarga Terpisah Di Luar Negeri

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan akan memeriksa keadaan keluarga terpisah yang tinggal di luar negeri.Menurut Kementerian Unifikasi pada hari Jumat (26/05), 'Proyek pemeriksaan keadaan keluarga terpisah di wilayah Amerika Utara 2023' akan berlangsung di Amerika Serikat (AS) dan Kanada hingga bulan November mendatang.Proyek itu dilaksanakan secara terpisah dengan survei keluarga terpisah 5 tahunan, dan untuk mengetahui keadaan keluarga terpisah yang tinggal di AS dan Kanada secara akurat.Keadaan keluarga terpisah saat ini yang tinggal di luar negeri pertama dimasukkan dalam survei keluarga terpisah ke-3 pada tahun 2021 lalu.Namun ditemukan adanya kendala mengenai akurasi database, seperti data yang hilang dan kesalahan data karena minimnya publisitas setempat dan keterbatasan metode survei telepon.Kementerian Unifikasi memaparkan bahwa tujuan proyek tersebut berdasarkan pernyataan audit dan inspeksi parlemen terhadap pemerintah baru-baru ini. Dimana keadaan keluarga terpisah di luar negeri saat ini perlu dikelola secara akurat. Pihaknya akan mengunggah data keluarga terpisah di luar negeri melalui publisitas setempat yang aktif dan wawancara mendalam, serta mengidentifikasi keluarga terpisah yang tidak masuk dalam survei 2021.Hingga bulan April lalu, di antara pelamar untuk menemui keluarga yang terpisah, jumlahnya di Amerika Utara masing-masing mencapai 792 dan 29 di AS dan Kanada.Kementerian berencana untuk mempertimbangkan perluasan cakupan pemeriksaan ke wilayah luar negeri lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan di Amerika Utara tersebut.