Satelit Utama Dan 4 Satelit Lainnya Lakukan Komunikasi 2 Arah Ke Stasiun Bumi

Photo : YONHAP News

Lima dari delapan satelit yang dibawa ke luar angkasa dengan roket luar angkasa buatan dalam negeri pertama Korea Selatan, Nuri, telah berhasil melakukan komunikasi dengan stasiun bumi dalam beberapa waktu.Menurut Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi pada hari Jumat (26/05), Satelit Kecil Nomor Dua generasi berikutnya, atau NEXSAT-2, telah memasuki orbit dan berhasil melakukan komunikasi dua arah dengan Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) pada hari sebelumnya.Setelah peluncuran roket pada pukul 18:24 pada hari Kamis (25/05), Stasiun King Sejong di Antartika menerima sinyal pertama dari NEXSAT-2 pada pukul 19:07, sebelum melakukan komunikasi satu arah dengan stasiun bumi KAIST pada pukul 19:58.Selama tujuh kali komunikasi dua arah, pihak berwenang mengonfirmasi bahwa posisi satelit, fungsi pemancaran dan penerimaan, serta pemrosesan data dan sistem pembangkit tenaga surya semuanya berjalan dengan baik.Satelit yang dikembangkan KAIST ini akan mendemonstrasikan teknologi radar X-band dan mengukur radiasi ruang angkasa selama dua tahun ke depan.Dua dari empat satelit mikro yang dikembangkan oleh Korea Astronomy and Space Science Institute, yang dinamakan SNIPE, sejauh ini telah melakukan komunikasi dengan stasiun bumi. Sementara dua dari tiga satelit lainnya yang dikembangkan oleh perusahaan swasta juga telah melakukan kontak.