Korsel Berikan Bantuan Kemanusiaan Sebesar 2,3 Juta Dolar AS Kepada Tanduk Afrika

Photo : KBS News

Pemerintah Korea Selatan akan memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 2,3 juta dolar AS serta beras senilai 18,4 juta dolar AS, kepada Tanduk Afrika yang menderita kekeringan dan krisis pangan.Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kim Sang-jin mengumumkan pemberian bantuan itu dalam pertemuan tingkat tinggi untuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada Tanduk Afrika yang diadakan di New York pada hari Rabu (24/05) waktu setempat.Kondisi kemanusiaan wilayah Tanduk Afrika yang meliputi Somalia, Ethiopia, dan Kenya itu memburuk karena kekeringan parah, krisis pangan, serta bentrokan.Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), dibutuhkan 7 miliar dolar AS untuk penduduk di wilayah Tanduk Afrika.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menuturkan, pihaknya sebagai anggota masyarakat Internasional bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya memperbaiki kondisi kemanusian di Tanduk Afrika.