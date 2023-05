AS Akan Tingkatkan Pembahasan Korsel-AS Terkait Ancaman Nuklir Ke Level Baru

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan, bahwa Korea Selatan dan AS sedang berdiskusi tentang ancaman nuklir, serta skenario tentang nuklir. Dimana pihaknya akan meningkatkan 'Grup Konsultatif Nuklir (NCG)' ke level baru, untuk membahas langkah-langkah dalam menanggapi berbagai kondisi darurat.Asisten Wakil Menteri Pertahanan untuk Urusan Asia Timur Siddharth Mohandas, dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh 'Wadah Pemikir untuk Kebijakan Luar Negeri (CSIS)', menyebutkan Deklarasi Washington, termasuk pembuatan NCG berisi tentang, jika terjadi penggunaan nuklir di Semenanjung Korea, AS akan melakukan segala upaya tingkat tinggi untuk membahasnya dengan pihak Korea Selatan.Dia menegaskan, Korea Selatan adalah salah satu aliansi yang terdekat dan soal nuklir merupakan masalah keamanan serius yang dihadapi Korea Selatan. Sehingga NCG dapat dikatakan berkaitan erat dengan upaya negara aliansi dalam menyelesaikan masalah.Mengenai upaya AS terkait ancaman nuklir Korea Utara, Mohandas menambahkan bahwa AS bersama negara aliansinya mempertahankan pencegahan yang dipercayai dengan berbagai cara dan pihaknya juga berfokus pada pencegahan konvensional yang diawali dari 28.500 orang militer di Semenanjung Korea.Mohandas melanjutkan, AS telah meningkatkan kapasitas dan intensitas latihan, dengan melakukan kembali latihan militer gabungan yang sempat berhenti beberapa tahun. Kemudian memperbanyak kesempatan penempatan aset strategisnya di Semenanjung Korea. Ia menambahkan akan ada aset strategis tambahan yang signifikan dalam beberapa bulan mendatang.Sementara itu Wakil Menteri Pertahanan untuk Urusan Asia Timur Ely Ratner mengatakan, bagian penting lainnya dari Deklarasi Washington adalah ekspresi kepercayaan pemerintah Korea Selatan terhadap pencegahan yang diperluas oleh AS. Hal itu dimungkinkan dengan banyak upaya seperti kunjungan lapangan, latihan pengelolaan sarana pencegahan yang diperluas, penempatan aset strategis, dan lain sebagainya.Ditambahkan pula, upaya dan pembahasan untuk pencegahan diperluas pun berkembang sesuai dengan perubahan kondisi keamanan.