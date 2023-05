Penerbangan Dari Guam Ke Korsel Dibuka Kembali Setelah Dilanda Angin Topan Mawar

Photo : YONHAP News

Wisatawan dari Korea Selatan yang terdampar di Guam akan kembali ke negaranya karena bandara Internasional di pulau tersebut, akan beroperasi kembali pada Senin (29/05) sore setelah ditutup karena angin topan. Hal itu dikonfirmasi oleh para pejabat maskapai penerbangan terkait.Empat maskapai penerbangan di negara itu yakni Korean Air Co, Jeju Air Co, Jin Air Co dan T'way Air mengatakan, bahwa pihaknya akan melanjutkan penerbangan untuk membawa pulang wisatawan Korea mulai hari Senin (29/05), saat bandara Guam dibuka kembali pada pukul 15.00 pada hari yang sama waktu setempat.Korean Air berencana untuk mengoperasikan pesawat B777-300 berkapasitas 338 kursi dan A330-300 yang berkapasitas 276 kursi pada hari Senin (29/05) dan Selasa (30/05) untuk mengangkut turis dari Korea Selatan. Maskapai lain juga berencana untuk menerbangkan pesawat mereka untuk tujuan yang sama mulai hari Senin.Sekitar 3.400 wisatawan asal Korea Selatan masih tertahan di Guam sejak bandara Internasional di wilayah pulau Pasifik Amerika Serikat itu ditutup pada hari Senin (22/05) pekan lalu, karena kerusakan yang disebabkan oleh Topan Mawar.