Photo : YONHAP News

Seri ketiga dari seri film aksi Korea Selatan, Crime City, yang dibintangi oleh Ma Dong-seok berjudul "THE ROUNDUP : NO WAY OUT" menempati urutan puncak di box-office pada hari libur, hari kelahiran sang Buddha di Korea Selatan.Menurut informasi tiket film Korea Selatan, film "THE ROUNDUP : NO WAY OUT" telah ditonton oleh 469 ribu orang sejak tanggal 27-29 Mei lalu yang bertepatan dengan long weekend atau hari libur panjang di Korea Selatan.Film Hollywood yang tetap menempati urutan puncak sejak tanggal 17 Mei lalu "Fast X" menempati urutan kedua dengan ditonton oleh 449 ribu orang.Sebenarnya, film "THE ROUNDUP : NO WAY OUT" mulai beredar pada hari Rabu (31/05) secara resmi, namun film tersebut ditayangkan secara terbatas di bioskop seluruh daerah di Korea Selatan dengan bentuk preview berbayar.Film itu menceritakan kisah seorang detektif bernama Ma Seok-do yang bergabung dalam tim investigasi metropolitan di Seoul menanggulangi tindakan kriminal norkoba yang terlibat kelompok gangster Jepang, Yakuza.Sementara itu, film "Guardians of the Galaxy Volume 3" menempati urutan ketiga di box-office pada periode yang sama tersebut, dan disusul oleh film musikal dari Disney "The Little Mermaid."