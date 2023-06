'Festa BTS 2023' Peringatan 10 Tahun Debut BTS Berlangsung Hingga 17 Juni

Photo : YONHAP News

Grup K-Pop BTS akan menggelar acara festival yang akan berlangsung antara tanggal 31 Mei hingga 17 Juni bertajuk "BTS Festa 2023". Acara itu digelar dalam rangka perayaan ulang tahun ke-10 debut grup BTS yang beranggotakan tujuh orang, yakni RM, J-Hope, Suga, Jin, V, Jungkook, dan Jimin.Kabar gembira tersebut disampaikan oleh agen Big Hit Music yang dinaungi oleh grup BTS.Pada awal Juni setiap tahun, BTS Festa diadakan untuk merayakan ulang tahun debutnya, yang jatuh pada 13 Juni, bersama para penggemarnya.Big Hit Music menyebutkan dalam BTS Festa ini, berbagai konten yang menarik akan dipentaskan selama sekitar dua minggu mendatang, mulai Rabu (31/05) ini. Termasuk puncak festival sebagai acara utama, yang akan digelar di sekitar Taman Sungai Han di Yeouido pada 17 Juni, hingga pertunjukan kembang api.Terlebih lagi, pada tanggal 9 Juni, single digital yang diikuti oleh ketujuh anggota BTS, 'Take Two', juga akan dirilis. Lagu 'Take Two' berisikan rasa terima kasih atas cinta dan keinginan para penggemarnya, ARMY untuk kehadiran bersama-sama di masa depan.