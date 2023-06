Ekspor Turun Selama 8 Bulan Berturut-turut Di Bulan Mei Karena Pengiriman Chip Anjlok 36%

Photo : YONHAP News

Ekspor turun selama delapan bulan berturut-turut di bulan Mei di tengah permintaan yang terus menurun di industri semikonduktor.Menurut data dari Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi pada hari Kamis (01/06), ekspor mencapai 52,24 miliar dolar AS pada bulan Mei, turun 15,2% dari tahun sebelumnya. Sehingga memperpanjang rentetan negatif terpanjang sejak periode Desember 2018 hingga Januari 2020.Korea Selatan mengalami penurunan pengiriman keluar ke enam pasar utama termasuk China, AS, Uni Eropa, dan ASEAN.Pengiriman semikonduktor, barang ekspor utama Korea Selatan, tergelincir 36,2% pada tahun ini di bulan Mei, jatuh selama sepuluh bulan berturut-turut sejak Agustus lalu.Sementara itu impor mencatatkan penurunan 14% dalam setahun menjadi 54,34 miliar dollar AS, menghasilkan defisit perdagangan sebesar 2,1 miliar dollar AS bulan lalu.Bulan Mei adalah bulan ke-15 berturut-turut dengan neraca perdagangan yang negatif sejak Maret tahun lalu. Rentetan negatif terpanjang dalam 27 tahun terakhir sejak 29 bulan dari Januari 1995 hingga Mei 1997.