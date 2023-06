AS Serukan Pertemuan DK PBB Terkait Percobaan Peluncuran Satelit Korea Utara

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menyerukan pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB pada hari Jumat (02/06), untuk membahas percobaan peluncuran satelit Korea Utara pada awal pekan ini.Nate Evans, Juru Bicara Misi AS untuk PBB, mengatakan kepada Reuters pada hari Kamis (01/06) bahwa AS Lana Nusseibeh, Duta Besar Uni Emirat Arab, yang akan mengepalai DK PBB untuk bulan Juni sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa, pertemuan Dewan Keamanan telah diajukan terkait uji coba Korut baru-baru ini. Dimana para anggota akan dimintai pendapatnya tentang jadwal.Korea Utara menembakkan hal yang diklaimnya sebagai kendaraan peluncur ruang angkasa pada hari Rabu (31/05) untuk menempatkan satelit mata-mata pertamanya ke luar angkasa. Namun upaya itu berakhir dengan kegagalan, dengan pendorong dan muatannya yang jatuh ke laut.Washington mengutuk peluncuran tersebut, dengan mengatakan bahwa penggunaan teknologi rudal balistik itu melanggar berbagai resolusi DK PBB dan berisiko mengganggu kestabilan situasi keamanan di kawasan itu dan sekitarnya.