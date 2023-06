Dialog Shangri-La Ke-20 Berlangsung Di Singapura

Photo : YONHAP News

Konferensi Keamanan Asia atau Dialog Shangri-La ke-20 yang merupakan ajang pembahasan kerja sama keamanan antara Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang dibuka di Singapura pada hari Jumat (02/06).Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup juga berpartisipasi di Dialog Shangri-La mulai hari Jumat hingga Minggu (04/06) mendatang, serta bertemu dengan Menteri Pertahanan dari AS, China, Jepang, dan pihak terkait lainnya.Secara khusus, di dalam pertemuan Menteri Pertahanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang, diperkirakan langkah pembentukan sistem pertukaran peringatan misil Korea Utara akan dibahas secara lebih komperhensif.Selain itu, pertemuan bilateral Menteri Pertahanan antara Korea Selatan dan Jepang akan terjalin pertama kali dalam empat tahun sejak bulan November tahun 2019 lalu.Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan, bahwa berbagai isu keamanan antara dua negara akan dibahas untuk mengembangkan hubungan kedua negara di masa depan.Namun, 'Konflik pesawat patroli' juga diperkirakan mendapat banyak perhatian untuk dibahas.Konflik tersebut muncul dengan klaim pihak Jepang yang berisi bahwa kapal Angkatan Laut Korea Selatan yang tengah mencari kapal nelayan Korea Utara yang hanyut di Laut Timur pada tanggal 20 Desember tahun 2018 lalu, mengarahkan radar pengontrol tembakan ke arah pesawat pengintai Jepang P1 yang diduga terbang rendah terhadap kapal Korea Selatan.Pada waktu itu, pihak Korea Selatan menyatakan tidak ada pengarahan radar ke pesawat pengintai Jepang, dan pesawat itu malah terbang rendah sambil mengancam. Pernyataan dua pihak tersebut tetap tidak berubah hingga saat ini.Sementara itu, pertemuan Menteri Pertahanan antara Korea Selatan dan China diperkirakan tidak akan mengeluarkan hasil yang maksimal akibat hubungan yang membeku antara kedua negara.Kementerian Luar Negeri China pernah mengklaim bahwa hubungan antara Korea Selatan dan China menghadapi kesulitan dan tantangan, serta tanggung jawab serupa tidak berada di tangan China.Isu antara Korea Selatan dan AS cukup dibahas, sehingga tidak ada kemungkinan pertemuan Menteri Pertahanan antara Korea Selatan dan AS, namun juga bisa berpotensi ada pertemuan yang tidak direncanakan.Menteri Pertahanan Lee Jong-sup akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan dari Kanada, Selandia Baru, Jerman, Uni Eropa, dan pihak lainnya, untuk menilai situasi keamanan di Semenanjung Korea, serta meningkatkan langkah kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara tersebut.