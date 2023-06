DK PBB Gelar Rapat Terbuka Terkait Peluncuran Satelit Korut

Photo : YONHAP News

Dewan Keamanan (DK) PBB membuka rapat untuk menangani peluncuran satelit mata-mata Korea Utara di markas besar New York, Amerika Serikat (AS) yang akan berlangsung pada hari Jumat (02/06) waktu setempat.DK PBB mengumumkan bahwa pihaknya membuka rapat terkait 'Nonproliferasi Korea Utara' pada pukul 15.00 hari Jumat waktu setempat.Rapat tersebut digelar secara terbuka, dan Korea Selatan juga akan berpartisipasi di rapat tersebut sebagai negara terkait.Sebelumnya, Korea Utara meluncurkan roket Chollima-1 yang mengangkut satelit mata-mata militer Malligyong-1 pada tanggal 31 Mei lalu.Peluncuran roket Korea Utara yang mengangkut satelit itu, melanggar resolusi DK PBB karena menggunakan teknologi rudal balistik jarak panjang.Negara anggota DK PBB yang meliputi AS, Albania, Ekuador, Perancis, Jepang, Malta, Inggris, dan lainnya meminta untuk menggelar rapat terbuka.Korea Selatan juga meminta gelaran rapat tersebut melalui kerja sama dengan negara-negara sahabat seperti AS, Jepang, dan negara lainnya.Permintaan gelaran rapat DK PBB oleh Korea Selatan, AS, dan Jepang walaupun satelit mata-mata Korea Utara gagal diluncurkan, memiliki makna peringatan atas percobaan peluncuran kembali roket Korea Utara dalam waktu dekat.Tiga negara tersebut mengkritik DK PBB yang tidak mengambil langkah apapun terhadap provokasi beruntun Korea Utara, akibat protes dari China dan Rusia. Serta menekankan untuk mengambil langkah yang tegas dari DK PBB apabila Korea Utara kembali meluncurkan satelit.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan, bahwa pemerintah Korea Selatan mempertahankan pernyataan agar DK PBB mengeluarkan langkah tegas terhadap pelanggaran resolusi DK PBB Korea Utara, serta akan berkomunikasi erat dengan negara sahabat termasuk AS.