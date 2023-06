AS Pecat 4 Ribu Karyawan Dengan Alasan AI

Photo : YONHAP News

Diinformasikan perusahaan Amerika Serikat (AS) memecat 80 ribu orang karyawan pada bulan lalu, dan empat ribu diantaranya dipecat dengan alasan kecerdasan buatan atau AI.Menurut laporan pemecatan karyawan yang diumumkan oleh lembaga swasta AS, perusahaan AS memecat 80 ribu orang karyawan pada bulan lalu.Jumlah tersebut meningkat 20% jika dibandingkan pada bulan April lalu dan meningkat empat kali lipat dibandingkan satu tahun sebelumnya.Diantara 80 ribu orang karyawan yang dipecat, 25% karyawan dipecat akibat kebangkrutan perusahaan, namun 3900 orang atau 5% dipecat karena AI.Munculnya AI sebagai penyebab pemecatan karyawan oleh perusahaan di AS merupakan kali pertama, sehingga hal tersebut ditafsirkan bahwa AI mulai berpengaruh pada lowongan kerja tenaga manusia.Goldman Sachs pernah mempublikasikan laporan penelitian terkait pengembangan AI generatif seperti chat GPT yang menggantikan 300 juta unit lowongan kerja di seluruh dunia.Volume restrukturisasi tenaga kerja perusahaan AS mulai bulan Januari hingga saat ini hampir mencapai 420 ribu orang. Dimana jumlah itu meningkat empat kali lipat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, serta jumlah tersebut paling banyak setelah tahun 2020 lalu.Memang, indikator terkait pasar perekrutan tenaga kerja di AS tetap aman dan kuat, namun pengaruh pengembangan AI atau kebijakan moneter kontraktif semakin dirasakan oleh perusahaan besar atau perusahaan teknologi.