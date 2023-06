GNI Korsel Tahun Lalu Mencapai 32 Ribu Dolar AS

Photo : YONHAP News

Pendapatan Nasional Bruto (GNI) di Korea Selatan pada tahun lalu berkurang lebih 7% hingga tercatat sebesar 32 ribu dolar AS. Namun dengan perhitungan oleh mata uang won Korea Selatan, GNI mengalami peningkatan lebih dari 4%.Menurut data dari Bank Sentral Korea Selatan (BOK) pada hari Jumat (02/06), GNI pada tahun lalu mencapai 32.886 dolar AS, sehingga mengalami penurunan 7,4% dibandingkan satu tahun lalu yang tercatat sebesar 35.523 dolar AS.Namun, menurut perhitungan dengan mata uang won, GNI mencapai 42.487.000 won dengan meningkat 4,5% dibandingkan satu tahun lalu.Hal tersebut disebabkan karena nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS pada tahun lalu mengalami kenaikan 12,9% per tahun, sehingga nilai won dibandingkan dolar turut menurun.Pendapatan rill rumah tangga per kapita mencapai 8.194 dolar AS, turun 5,4% dibandingkan 1 tahun sebelumnya.Produksi Domestik Bruto (PDB) rill pada tahun lalu meningkat 2,6%, dan diplator PDB yang menunjukkan rasio kenaikan harga konsumen naik 1,3% jika dibandingkan satu tahun lalu.Rasio total tabungan menurun 2,4% hingga menjadi 34,1%, serta rasio investasi total dalam negeri Korea Selatan naik 0,7% hingga menjadi 32,7%.