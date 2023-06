Menhan Korsel, AS, Dan Jepang Sepakat Berbagi Informasi Peringatan Rudal Korut Secara 'Real Time'

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengecam peluncuran satelit mata-mata militer Korea Utara, kemudian sepakat untuk berbagi informasi peringatan rudal Korea Utara secara waktu nyata atau real time.Melalui laporan media bersama pada hari Senin (05/06), ketiga negara tersebut mengkritik bahwa peluncuran rudal balistik jarak jauh Korea Utara dengan alasan satelit belakangan ini, merupakan pelanggaran serius Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang segala peluncuran dengan teknologi rudal balistik.Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, dan Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada, pada hari Senin (05/06) menggelar pertemuan trilateral di sela-sela Konferensi Keamanan Asia, Dialog Shangri-La ke-20 di Singapura.Ketiga pemimpin pertahanan itu mengungkapkan kekhawatiran mendalam akan persenjataan pemusnah massal dan program rudal balistik Korea Utara, kemudian meminta negara komunis itu untuk segera menghentikan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan menciptakan ketegangan di Semenanjung Korea maupun wilayahnya.Para Menteri Pertahanan itu juga membahas agar informasi peringatan rudal dapat saling berbagi secara waktu nyata dalam tahun ini, untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan evaluasi setiap negara atas rudal Korea Utara. Dimana hal itu sebelumnya telah disepakati oleh pemimpin ketiga negara bersangkutan.Saat ini, Korea Selatan bersama AS dan AS bersama Jepang berbagi informasi peringatan rudal Korea Utara, tetapi Korea Selatan dengan Jepang tidak. Namun, berdasarkan Perjanjian Pembagian Informasi Trilateral (TISA), jika militer Korea Selatan memberitahukan informasi kepada Kementerian Pertahanan AS, maka AS dapat memberitahukan informasi kepada Kementerian Pertahanan Jepang.Ketiga negara membahas hal-hal teknis untuk berbagi informasi secara waktu nyata dalam pertemuan tingkat kerja dan juga menggunakan TISA yang ada untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama.Selain itu, mereka kembali sepakat untuk regularisasi latihan pertahanan rudal dan latihan perang anti kapal selam, yang telah disepakati ketiga negara dalam Pertemuan Keamanan pada bulan April, kemudian mencari bidang tambahan untuk memperluas kerja sama.