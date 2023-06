Ekspor Ke China Turun 27% Dalam Lima Bulan Pertama

Photo : YONHAP News

Ekspor ke China dalam lima bulan pertama tahun ini turun 27,3% dari tahun lalu, menandai penurunan untuk bulan ke-12.Menurut data dari Kementerian Perdagangan, pengiriman ke China dari Januari hingga Mei membukukan 49,7 miliar dollar AS, turun dari 68,4 miliar dollar AS tahun lalu.Penghitungan ekspor bulanan telah menurun sejak Juni tahun lalu, mengakibatkan defisit perdagangan dengan China selama setahun terakhir dengan pengecualian pada bulan September lalu.Ekspor ke China tercatat 9,2 miliar dolar di bulan Januari, turun di bawah angka 10 miliar dolar untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir.Menurut data dari Asosiasi Perdagangan Internasional Korea, China mengambil porsi yang lebih kecil dalam total pengiriman ke luar negeri Korea Selatan, turun dari 25,3% pada tahun 2021 menjadi 19,5% dalam tiga bulan pertama tahun ini. Hal itu disebabkan oleh peningkatan permintaan domestik dan swasembada barang setengah jadi di China.Sementara itu, ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat (AS) mencatat surplus sebesar 7,2 miliar dolar pada kuartal pertama.