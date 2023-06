CRS: Tujuan Utama Pasukan Militer AS Di Korsel Untuk Menahan Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Layanan Riset Kongres (CRS) Amerika Serikat (AS) menyatakan tujuan pasukan militer AS yang ditempatkan di Korea Selatan untuk menahan Korea Utara, berbeda dengan pangkalan militer AS di wilayah Asia yang bertujuan untuk mencegah potensi provokasi militer Cina.Dalam laporan berjudul 'Infrastruktur Pertahanan AS di Wilayah Indo-Pasifik' yang diumumkan pada hari Selasa (06/06) waktu setempat, CRS menguraikan bahwa tidak seperti pangkalan militer AS lainnya yang terletak di sebelah barat Garis Penanggalan Internasional, penempatan militer AS di Korea Selatan dilakukan untuk pencegahan dan perlawanan terhadap potensi penyerangan Korea Utara.Laporan itu menekankan kemampuan penyerangan rudal Korea Utara terus meningkat walaupun kurang daripada kemampuan rudal Cina.Laporan itu juga menilai peningkatan kemampuan Korea Utara seperti itu meningkatkan ancaman bagi AS, pasukannya di luar negeri serta negara-negara aliansinya.Laporan CRS dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan keadaan pasukan militer AS yang sedang beroperasi di wilayah Indo-Pasifik dan menarik implikasi untuk kelayakan penempatan kekuatan militernya.Laporan tersebut mengusulkan bahwa majelis rendah harus mempertimbangkan bagaimana perubahan penempatan pasukan militer AS berpengaruh pada perkembangan geopolitik yang luas di wilayah Indo-Pasifik.