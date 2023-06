Pentagon: 'AS Berkonsultasi Dengan Sekutu Untuk Atasi Provokasi Korut'

Photo : YONHAP News

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa AS mempertahankan koordinasi yang erat dengan para sekutunya sembari mengkritik langkah Korea Utara untuk mencoba kembali melakukan peluncuran roket luar angkasa.Juru Bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder, mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Kamis (08/06) bahwa ia tidak akan berspekulasi tentang ketidakpastian saat ditanya tentang kemungkinan percobaan kedua Korea Utara.Memperhatikan pernyataan Korut tentang percobaan kedua, juru bicara itu mengatakan Pyongyang harus menyadari fakta, bahwa Menteri Pertahanan A.S. Austin Lloyd dan banyak pemimpin dunia baru-baru ini mengutuk peluncuran terakhirnya, yang merupakan pelanggaran yang mengganggu kestabilan resolusi Dewan Keamanan PBB.Ryder kemudian menekankan bahwa AS akan melanjutkan konsultasi yang erat dengan Korea Selatan, Jepang, dan sekutu serta mitra lainnya di kawasan, untuk membahas situasi dan mempertahankan kerja sama dalam mengekang kemungkinan provokasi.Korea Utara meluncurkan hal yang diklaimnya sebagai kendaraan peluncur ruang angkasa pada 31 Mei lalu untuk menempatkan satelit mata-mata militer pertamanya ke orbit ruang angkasa. Namun upaya tersebut berakhir dengan kegagalan, sehingga menuai kecaman dari Korea Selatan, AS, dan komunitas internasional.Korea Utara dengan cepat mengumumkan bahwa mereka akan melakukan upaya lain untuk meluncurkan satelit dalam waktu dekat.