Museum Seni Metropolitan New York Pamerkan Karya Seni Modern Korea

Photo : YONHAP News

Museum Seni Metropolitan New York memamerkan karya seni modern Korea mulai tanggal 7 November tahun ini hingga bulan Oktober tahun depan.Pameran tersebut digelar untuk memperingati genap 25 tahun ruang pameran Korea di dalam Museum Seni Metropolitan New York.Pihak museum menjelaskan bahwa akan menunjukkan sejarah kesenian Korea mulai porselin abad ke-12 dan ke-13 hingga karya tahun 2000-an ini secara lebih luas melalui tiga tema, yaitu garis manusia, tempat, dan benda.Untuk pameran tersebut, 30 unit karya termasuk koleksi mantan Ketua Grup Samsung Lee Kun-hee juga akan dipamerkan.Museum Seni Metropolitan New York yang dibuka pada tahun 1870 lalu memamerkan benda peninggalan masa kuno hingga karya seni modern, dan juga membuka ruang pameran khusus Korea pada tahun 1998 lalu.