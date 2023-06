Photo : Weverse

Big Hit Music menyatakan bahwa grup BTS merilis album single baru bertajuk "Take Two" untuk memperingati 10 tahun debut mereka pada hari Jumat (09/06)."Take Two" merupakan lagu yang menceritakan babak kedua BTS saat mengalami waktu isritahat dalam kegiatannya sebagai penyanyi karena kewajiban militer sejumlah anggota BTS.Big Hit Music menjelaskan bahwa lagu tersebut berarti jalan kedua yang ditapaki BTS di masa depan, serta berisikan janji dan rasa terima kasih terhadap para fansnya untuk terus berjalan bersama di masa depan.Lagu tersebut diproduksi oleh Suga, serta RM dan J-Hope yang mengambil bagian dalam komposisi dan lirik lagu.Lagu tersebut direkam sebelum anggota Jin mulai wajib militer pada tahun lalu.BTS membesarkan ekspektasi para fans terhadap lagu terbaru ini sebelum merilisnya dengan mengunggah foto anggota masing-masing yang berisi kenangan dari Meksiko, Amerika Serikat, Qatar, dan lainnya di layanan jejaring sosial (SNS).