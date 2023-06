'The Roundup: No Way Out' Tembus 7 Juta Penonton

Photo : YONHAP News

Film terbaru Ma Dong-seok berjudul 'The Roundup: No Way Out' berhasil mencapai angka pentonton terbanyak tahun ini. Dalam kurun waktu kurang dari dua minggu sejak dirilis pada 31 Mei lalu, The Roundup: No Way Out berhasil meraih 7 juta penonton.Dewan Film Korea mengumumkan pada hari Sabtu (10/06) pukul 12.10 waktu Korea, bahwa film The Roundup: No Way Out mendapatkan total 7.001.225 penonton bioskop.Demikian film tersebut menjadi film pertama yang menyentuh angka tujuh juta penonton untuk tahun 2023 di Korea Selatan. Sebelumnya, film ini bahkan terbukti pada hari ketujuh penayangannya sudah mendapatkan enam juta penonton.Diperkirakan film ini akan melampaui delapan juta penonton paling lambat pada akhir pekan depan.The Roundup: No Way Out melanjutkan perjalanan Ma Seok-do yang kini bergabung dengan Tim Investigasi Metropolitan untuk memberantas gangster Jepang yang melakukan kejahatan.