Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan BTS mendominasi tangga lagu di seluruh dunia dengan album single peringatan 10 tahun mereka yang baru.Pada 10 Juni waktu setempat, lagu baru BTS "Take Two" memulai debutnya dalam urutan nomor 1 di chart Lagu Teratas Global Spotify setelah meraih 7.279.978 streaming yang disaring di platform hanya dalam kurun waktu 24 jam."Take Two" juga menempati urutan pertama di tangga lagu single digital Oricon di Jepang pada hari pertama rilis. Sementara itu, "Take Two" sebelumnya juga berhasil menduduki urutan pertama di tangga lagu iTunes Top Songs, di 92 negara seluruh dunia setelah dirilis pada 9 Juni lalu.Judul Take Two memang menunjukkan babak baru dari perjalanan RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V, dan Jungkook sejak debutnya pada Juni 2013 silam.Mereka juga berjanji lewat akun media sosial kepada para penggemarnya yang selalu setia menemani dan berbagi setiap momen sejauh ini agar dapat terus berjalan bersama di masa depan.