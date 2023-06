Investor Asing Beli Saham Dan Obligasi Korsel Mencapai 15 Triliun Won Lebih Pada Bulan Mei

Photo : YONHAP News

Pada bulan Mei lalu, para investor asing dinyatakan melakukan aksi beli saham dan obligasi di bursa saham Korea Selatan dalam jumlah paling besar yang pernah ada.Menurut sebuah data yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Senin (12/06), bahwa aliran dana asing yang masuk ke pasar saham Korea Selatan mencapai 11,43 miliar dolar AS selama bulan Mei.Aliran dana investasi asing terus dilanjutkan selama empat bulan berturut-turut sejak nilai beli bersih di bulan Februari mencatatkan 1,8 juta dolar AS.Secara rinci, nilai beli bersih asing dalam investasi obligasi mencapai 8,96 miliar dolar AS, merupakan yang tertinggi dalam dua tahun tiga bulan terakhir. Sementara nilai beli bersih investasi saham tercatat mencapai 2,48 miliar dolar AS.BOK menuturkan bahwa, jumlah aliran dana asing dalam investasi saham tersebut meningkat karena ekspektasi untuk memulihkan industri semikonduktor terus berlanjut dan negosiasi plafon utang AS mencapai kesepakatan.