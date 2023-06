Kim Gunn Bahas Tanggapan Rencana Peluncuran Kedua Satelit Korut Dengan AS

Photo : YONHAP News

Kepala Utusan Nuklir Korea Selatan, Kim Gunn, yang tengah mengunjungi Amerika Serikat (AS) mengatakan akan meninjau isu-isu mengenai Korea Utara secara menyeluruh dengan pihak AS, termasuk situasi perkembangan rencana Korea Utara untuk kembali meluncurkan satelitnya ke orbit.Kepala Kim menyampaikan kepada wartawan di Washington, AS pada hari Minggu (11/06) waktu setempat, bahwa Korea Utara telah menginformasikan akan melaksanakan peluncuran kedua setelah memeriksa penyebab kegagalan peluncuran sebelumnya.Selanjutnya dia menambahkan bahwa perjalanan ke AS kali ini bertujuan untuk menganalisis berbagai situasi terkait dan juga membahas arah tanggapan bersama ke depan.Kim juga menjelaskan, kedua belah pihak akan memeriksa kondisi selama satu tahun secara menyeluruh dan berdiskusi mengenai arah di masa mendatang.Untuk itu, kepala Kim akan bertemu dengan rekannya dari AS Sung Kim pada hari Senin (12/06) waktu setempat untuk membicarakan langkah-langkah kerja sama melawan Korea Utara.