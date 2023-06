Korsel Dan AS Akan Pimpin Tanggapan Tegas Terhadap Provokasi Tambahan Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memperkuat upaya pemutusan bantuan dana bagi program pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara.Utusan nuklir utama Korea Selatan, Kim Gunn, dan mitranya dari AS, Sung Kim, mencapai kesepakatan tersebut dalam pertemuan di Washington pada hari Senin (12/06) waktu setempat, untuk memimpin tanggapan yang tegas dan bersatu dalam komunitas internasional terhadap kemungkinan provokasi tambahan dari Korea Utara.Utusan tinggi tersebut juga mengatakan bahwa mereka harus membuat Pyongyang menyadari bahwa tidak ada yang bisa diperoleh dari tindakan seperti itu.Setelah pertemuan, Kim Gunn mengatakan kepada wartawan bahwa sangat penting bagi masyarakat internasional untuk mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB dengan tegas, karena Korea Utara baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda akan membuka kembali perbatasannya.Kedua belah pihak juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam menangani masalah Korea Utara di DK PBB karena Korea Selatan baru-baru ini mendapatkan kursi tidak tetap di dewan tersebut.Utusan Seoul mengatakan bahwa Korea Selatan, Jepang dan AS akan secara aktif berusaha untuk memastikan bahwa DK PBB tidak akan tinggal diam terhadap provokasi Korea Utara.