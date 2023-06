AS Perpanjang Pembatasan Ekspor Peralatan Semikonduktor Ke Perusahaan Korsel Di Cina

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) membatasi ekspor peralatan tercanggih produksi semikonduktor oleh perusahaan AS ke Cina.Namun, AS menangguhkan pembatasan ekspor peralatan tercanggih semikonduktor AS ke perusahaan Korea Selatan yang memproduksi semikonduktor di Cina tanpa izin khusus, dan langkah tersebut diperkirakan akan diperpanjang ke depan.Sejalan dengan langkah tersebut, perusahaan semikonduktor Korea Selatan di Cina bisa menggunakan peralatan tercanggih produksi semikonduktor buatan AS di pabrik Cina tanpa izin khusus untuk sementara waktu.Pada bulan Oktober tahun lalu, AS melarang ekspor peralatan tercanggih yang dibutuhkan dalam produksi semikonduktor oleh perusahaan AS ke Cina untuk membatasi Cina.Karenanya, peralatan tersebut bisa diekspor ke perusahaan negara lain di luar negeri setelah menerima izin khusus, namun AS menangguhkan pembatasan ekspor tersebut selama 1 tahun ke depan kepada perusahaan Korea Selatan dan Taiwan.Sebenarnya, langkah tersebut akan jatuh tempo pada bulan Oktober tahun ini, namun diperkirakan langkah tersebut akan diperpanjang ke depannya.Sementara itu belum dapat dipastikan kapan Kementerian Perdagangan AS mengumumkan perpanjangan langkah penangguhan pembatasan ekspor tersebut dan waktu perpanjangan secara lebih rinci.Saat ini, diinformasikan bahwa pemerintah AS tengah mempertimbangkan standar khusus untuk perusahaan Korea Selatan.Di sisi lain terdapat analisis bahwa AS semakin memperketat pembatasan terhadap Cina di bidang industri semikonduktor, namun mengisolasikan industri tercanggih Cina sulit untuk dilaksanakan karena ekonomi global terhubung satu sama lain.