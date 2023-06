AS Nyatakan Keprihatinan Atas Pengiriman Senjata Korut Ke Rusia

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan pernyataan Kim Jong-un yang akan meningkatkan 'kerja sama strategis' dengan Rusia, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan keprihatinannya bahwa Korea Utara bisa mengirimkan senjata ke Rusia.Menurut Kantor Berita Reuters pada hari Senin (12/06) waktu setempat, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa pihaknya menyatakan rasa keprihatinan atas rencana Korea Utara yang akan mengirimkan lebih banyak peralatan militer ke Rusia.Ditambahkan pula, Korea Utara telah mengirimkan roket dan misil ke Grup Wagner Rusia yang mengambil bagian di Perang Ukraina pada bulan November tahun lalu.Pada akhir tahun lalu, AS pernah mengumumkan bahwa Korea Utara menyuguhkan senjata ke Grup Wagner, dan juga terdapat kemungkinan adanya pengiriman tambahan.Korea Utara langsung membantah hal tersebut, namun AS menolak pernyataan Korea Utara tersebut sambil mempublikasikan foto satelit kereta api pada bulan Januari lalu.Selain itu, AS juga menyatakan pada bulan Maret lalu bahwa Rusia tengah mencari langkah untuk memperoleh senjata tambahan dari Korea Utara dengan membantu bahan pangan ke Korea Utara.AS telah mencatatkan nama laki-laki dari Slovakia yang ditangkap karena mencoba menjual 20 jenis senjata Korea Utara ke Rusia.