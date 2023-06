Indeks Harga Ekspor Dan Impor Korsel Turun Untuk Pertama Kali Dalam 4 Bulan Terakhir Di Mei

Photo : YONHAP News

Indeks harga ekspor dan impor Korea Selatan turun untuk pertama kalinya dalam empat bulan terakhir di bulan Mei, karena penurunan harga minyak mentah pada bulan lalu.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Rabu (14/06), indeks harga ekspor Korea Selatan berada di angka 116,66 di bulan Mei, turun 1,3% dari bulan sebelumnya.Dari tahun sebelumnya, indeks ini turun 11,2%, penurunan tahunan terbesar dalam lebih dari 13 tahun sejak Maret 2010, ketika indeks ini merosot 11,3% per tahun.Harga impor juga turun 2,8% per bulan menjadi 135,54 di bulan Mei, mencatatkan penurunan pertama setelah kenaikan selama tiga bulan berturut-turut.Dari tahun sebelumnya, harga impor turun 12%, penurunan tahunan terbesar dalam tiga tahun terakhir.Meskipun nilai tukar won melemah terhadap dolar AS, penurunan pada bulan Mei disebabkan oleh penurunan harga minyak global. Harga minyak mentah Dubai, patokan Korea Selatan, turun 10,2% bulan lalu, sehingga menurunkan harga produk pertambangan sebesar 6,8%.